Ricettazione ed evasione, arrestato due volte in meno di 48 ore

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato, due volte in meno di 48 ore, un pregiudicato 35enne del posto, per i reati di ricettazione ed evasione dai domiciliari.

I militari dell’Arma sarebbero stati chiamati a intervenire per un furto in abitazione e avrebbero trovato il 35enne ancora dentro l’appartamento del richiedente con in mano arnesi da scasso ed in possesso di monili poco prima presumibilmente asportati dall’appartamento. Sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giorno seguente, lo stesso sarebbe stato sorpreso dai Carabinieri per le vie della città in palese violazione di quanto disposto dal giudice e nuovamente tratto in arresto per evasione. La successiva perquisizione avrebbe inoltre consentito di rinvenire ulteriore valori rubati immediatamente posti sotto sequestro.