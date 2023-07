Senza patente e assicurazione insulta carabinieri che lo fermano, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato un giovane 24enne, già noto alle forze dell’ordine, per guida senza patente ed oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma, durante l’espletamento di un normale servizio, volto alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo quattro soggetti, due uomini e due donne, che mentre percorreva la via Grotta Perciata in località Bonagia, arrestava improvvisamente la propria marcia alla vista dei Carabinieri.

All’esito del controllo il conducente risultava sprovvisto di patente di guida e l’auto priva di copertura assicurativa motivo per il quale i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del mezzo così come previsto dal Codice della Strada. Durante le fasi di compilazione dei verbali, il giovane, venuto a conoscenza del provvedimento e delle sanzioni previste per tale infrazione, secondo i Carabinieri, sarebbe andato in escandescenza proferendo frasi oltraggiose nei confronti degli operanti alla presenza anche di alcuni residenti della zona, attirati dai toni alterati. Scattava perciò il deferimento all’Autorità Giudiziaria.