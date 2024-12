Sorpreso ad abbondare rifiuti speciali in strada, denunciato

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura – distaccamento di Trapani, hanno denunciato in flagranza di reato un pregiudicato trapanese di 42 anni per abbandono di rifiuti.

L’uomo è stato sorpreso dai militari in una strada del comune di Paceco intento a scaricare sul suolo circa 1.5 metri cubi di rifiuti speciali (tra cui infissi, cavi elettrici, indumenti in disuso e contenitori in plastica e metallo). Oltre al sequestro dei rifiuti i Carabinieri hanno sequestrato anche l’autocarro con il quale gli stessi erano stati trasportati.