Testimone in un processo si accascia in aula del Tribunale e muore

Un uomo di 59 anni, chiamato a testimoniare, oggi, in un processo davanti il Tribunale di Marsala, è morto in seguito ad un arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, dove il paziente era giunto in condizioni disperate. In Tribunale, l’uomo si era improvvisamente accasciato mentre attendeva di essere chiamato in aula. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, gli è stato praticato un primo massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.