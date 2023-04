A Palermo il convegno formativo confederale promosso dalla Confasi

Si svolgerà giovedi 4 maggio prossimo presso lo Splendid Hotel La Torre di Palermo il convegno formativo confederale promosso dalla Confasi. Il programma dell’evento che avrà inizio alle 9 del mattino prevede gli interventi del coordinatore regionale Davide Lercara, del vice presidente nazionale Antonio Esposito e del presidente nazionale Antonio La Ghezza. L’amministratore unico del CAF Confasi Esposito relazionerà “sulle nuove modalità operative del futuro dei centri di assistenza fiscale”, Seguiranno poi gli approfondimenti di Pino Sulcanese, responsabile assistenza fiscale del Caf Confasi “sulle novità del modello 730/2023 e con approfondimenti tecnici relativi alla piattaforma on line in relazione alle sanzioni” e di Aldo Radano, direttore generale del Caf Confasi. La mattinata dei lavori si chiuderà con gli interventi del deputato europeo Annalisa Tardino e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. La sessione pomeridiana affronterà le tematiche inerenti all’attività sindacale confederale, all’impegno nel sociale del sindacato, ai servizi di Patronato e alla tenuta contabile e fiscale delle sedi territoriali di Confasi con gli interventi, in particolare, di Antonio e Josepha La Ghezza e di Michele Beverelli, responsabile nazionale privacy di Confasi. Nel corso della giornata si approfondiranno infine le questioni inerenti le novità del nuovo modello 730 in materia di dichiarazione dei redditi. Agli operatori che parteciperanno al convegno promosso da Confasi sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso.