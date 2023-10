L’importanza dell’attività fisica nelle scuole,a Favara il ballerino d’Amici Simone Nolasco

Un bellissimo momento di confronto e di crescita questa mattina , l’argomento centrale, ossia l’attività fisica nelle scuole e l’importanza della formazione per raggiungere il successo, ha fatto da apripista a temi importanti , quali il bullismo, la disabilità, il senso di inadeguatezza di molti di giovani che approcciano ad un nuovo sport o una particolare arte o disciplina.

L’esperienza raccontata da Simone Nolasco , il ballerino conosciuto per la partecipazione da professionista al programmma Tv “Amici di Maria De Filippi”, il quale si è messo a nudo parlando del pianto alla prima lezione di danza in cui aveva vergogna ad essere l’unico maschio, delle difficoltà che ha avuto all’inizio avendo qualche chilo di troppo, dei soprusi subiti da chi lo giudicava per queste o per altre ragioni, ma grazie alla sua forte passione, alle sensazioni date dal danzare e all’incoraggiamento della madre è riuscito a diventare un’eccellenza italiana della Danza, professionista già a 13 in tournee, a 16 prima apparizione in tv e poi via via altre importanti esperienze fino ad Amici da professionista per 9 anni .

I bambini e i ragazzi tutti molti partecipi ed entusiasti hanno posto domande e curiosità in un dibattito all’insegna del confronto e della crescita personale.

“Ho voluto ringraziare Simone per la sua generosa disponibilità, perché alla mia richiesta ad incontrare le scuole , non ha esitato un attimo e i dirigenti scolastici che nonostante il breve preavviso hanno organizzato le classi partecipanti con la massima collaborazione , infine ho concluso dicendo ai ragazzi che ognuno di loro è speciale per un talento diverso, che devono credere in loro stessi e nei loro sogni senza misurarsi con gli altri ma con le loro stesse potenzialità cercando di svilupparle al meassimo e ai docenti e ai genitori presenti , di incoraggiarli valorizzando i loro punti di forza che faranno da volano per migliorare tutto il resto,” ha dichiarato Miriam Mignemi presidente del consiglio comunale di Favara.

All’incontro ha partecipato il Sindaco Antonio Palumbo e il Consigliere comunale Miriam Indelicato, e l’Assessore allo Sport Angelo Airò Farulla.

L’Amministrazione tutta ha omaggiato Simone Nolasco con una targa di ringraziamento.

La mattina è proseguita con una visita al Palazzo e alla biblioteca comunali, molto apprezzati dal ballerino amante della cultura e delle arti.