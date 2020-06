Occupazione abusiva di specchio acqueo, sequestrate 20 imbarcazioni da diporto

Sequestrate 20 imbarcazioni da diporto nel porticciolo della Cala, a Palermo. I controlli sono stati eseguiti dagli uomini della Capitaneria di porto, dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell’Autorita’ di sistema portuale della Sicilia Occidentale. Quindici delle venti imbarcazioni sono state sequestrate amministrativamente perche’ prive della necessaria autorizzazione; per cinque, ormeggiate a mezzo di strutture permanenti come blocchi di cemento e gavitelli, e’ scattato il sequestro penale per occupazione abusiva di specchio acqueo. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche 15 ormeggi abusivi. “Con l’operazione odierna – ha affermato Pasqualino Monti presidente dell’Autorita’ portuale – si ritiene di aver compiuto un ulteriore passo avanti nell’opera di riqualificazione storica e paesaggistica della zona portuale della Cala, e di aver lanciato, al contempo, un chiaro messaggio di affermazione della legalita’. Ringrazio la Procura per l’attenzione e la celerita’ con cui ha recepito e ha dato corso alla nostra denuncia”. “Il ringraziamento – aggiunge Monti – e’ esteso anche al comandante della capitaneria di porto di Palermo, Roberto Isidori, al generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere e al colonnello Andrea Martinengo, che hanno reso possibile l’intervento: una dimostrazione di collaborazione istituzionale di grande valore concreto e simbolico”.