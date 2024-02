Piede sano e colonna dritta, concluso lo screening del Lions Campobello Due Rose 

Si sono conclusi i lavori del service Lions sullo “screening ortopedico – piede sano e colonna dritta”, rivolto ai ragazzi delle prime classi della scuola secondaria di primo grado del plesso G. Mazzini, dell’I. C. S. G. Bosco di Campobello di Licata, diretto dalla prof.ssa Alessia Guccione, condotto dal dott. Francesco Incardona – specialista ortopedico e socio Lions del Club Campobello due Rose e dalla dr.ssa Ilaria Avarello del Centro Ortopedico Sicano di Ravanusa. Lo screening posturale/podofrafico della rachide e dei piedi eseguito, ha riscontrato, per circa il 50% dei 60 ragazzi esaminati, alterazione di paramorfismi da attenzionare con artesi e terapie adeguate. Ancora una volta i Lions presenti nel territorio a fare prevenzione. Il presidente, del L. C. Campobello due Rose, Dott. Giacomo Gatì ringrazia fortemente la Dirigente Scolastica prof.ssa Alessia Guccione, il referente scolastica – salute, ambiente e alimentazione – prof. Francesco Alabiso, il prof. Vincenzo Triglia; ringrazia, altresì, il dott. Francesco Incardona e la dr.ssa Ilaria Avarello per aver messo a disposizione attrezzature e la loro professionalità al servizio dei ragazzi e del Club, dimostrando grande spirito lionistico. Un grazie va all’infaticabile GST del Club, arch. Salvatore Paci, all’efficiente segretario del club dott. Carmelo Paci, al vice presidente del club avv. Liliana Aceto ed al sempre presente socio del club il Cav. Dott. Giovanni Gioacchino Amato.