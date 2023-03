Poste Italiane dedica cartolina filatelica alle donne

Anche quest’anno Poste Italiane celebra la Giornata internazionale della donna con una cartolina filatelica da collezione.

La cartolina ha un design minimalista, con un profilo di donna che ricorda un timbro postale su fondo rosa ed è disponibile al prezzo di 1,00€ negli uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro, insieme all’annullo lineare in abbinamento al bollo a datario mobile.

“Come ogni anno la cartolina filatelica è un’occasione per rinnovare l’importanza di tenere alta l’attenzione sul ruolo della donna, in famiglia e al lavoro”. Così una rappresentanza femminile – in foto dall’ufficio postale Agrigento 5 – che nell’Agrigentino supera quota 200 donne tra le risorse applicate sul territorio. Sono inoltre 11 le sedi in cui il personale è a maggioranza femminile e in altri 21 le risorse sono pienamente bilanciate.

Poste Italiane anche per il 2023 – e per il quarto anno consecutivo – è stata premiata con la conferma nel Gender-Equality Index (GEI), l’indice mondiale che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. E nel 2022 ha inoltre ricevuto la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione.