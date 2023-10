Raid in redazione Adnkronos e tentato furto auto giornalista: indagini in corso

La giornalista dell’Adnkronos Elvira Terranova è stata ascoltata dagli uomini della Squadra Mobile di Palermo, dopo il tentato furto della sua auto avvenuto due notti fa sotto la sua abitazione, che si trova nei pressi del Tribunale. L’episodio è avvenuto a pochi giorni di distanza dal raid messo a segno nella redazione siciliana dell’Adnkronos, guidata proprio dalla Terranova, quando ignoti si sono introdotti nell’ufficio di via Principe di Villafranca, in pieno centro, mettendo tutto a soqquadro, portando via delle attrezzature informatiche e bloccando anche la porta dall’interno. A scoprire il tentato furto dell’auto, martedì notte, sono stati gli agenti di una volante, che hanno notato due persone che armeggiavano all’interno della vettura e che poi, alla vista degli agenti, sono scappate facendo perdere le proprie tracce. All’attenzione della Squadra mobile palermitana, diretta da Marco Basile, oltre ai due casi già citati, c’è anche la clonazione della carta di credito della giornalista palermitana, avvenuta ieri. Della vicenda si è interessata anche la prefettura. Alla Terranova sono arrivate le attestazioni di solidarietà da parte del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e del presidente commissione regionale antimafia Antonello Cracolici.