Sorpresi a rubare bici: un arresto e tre minori denunciati

La presenza capillare e costante delle pattuglie della Polizia di Stato sul territorio, ha permesso di rispondere tempestivamente alla richiesta di intervento da parte di un utente sulla linea di emergenza “113” e di arrestare in flagranza di furto un giovane palermitano e di denunciare tre minori.

A finire in manette, un 18enne palermitano del quartiere Zen, indagato anche per il reato di danneggiamento, e denunciati in stato di libertà tre minori, colti dagli agenti del Comissariato di P.S. “San Lorenzo” e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico immediatamente dopo il compimento del furto di una bicicletta elettrica.

I malviventi erano stati infatti segnalati e descritti compiutamente da un irreprensibile cittadino che li aveva notati “armeggiare” su una bicicletta elettrica in Piazza Don Bosco. Raggiunto prontamente il luogo della segnalazione le volanti della Polizia di Stato, in perfetta sincronia hanno avviato le ricerche dei giovani. In via San Lorenzo una prima volante ha intercettato un giovane, a bordo di una bicicletta, corrispondente perfettamente alle descrizioni ricevute dalla Centrale Operativa; questi alla vista degli agenti, disattendendo “L’ALT POLIZIA”, si è dato a precipitosa fuga, ma dopo pochi metri, con una brusca frenata, rovinava a terra impattando su una vettura in sosta; rialzatosi è poi fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato mentre tentava maldestramente di nascondersi tra le auto in sosta. La bicicletta, recuperata nel frattempo da un’altra pattuglia è risultata forzata e con il cilindretto danneggiato. Quasi contemporaneamente, un altro equipaggio della Polizia di Stato ha bloccato un giovane in piazza Vittorio Veneto ed altri due in viale Del Fante, tutti minori e tutti corrispondenti alle descrizioni degli autori del furto diramate dalla Centrale Operativa.