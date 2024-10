A Burgio giornata di microchippatura gratuita di cani con LAV

Si terrà domenica a Burgio, in piazza Umberto I dalle 9 alle 13, una “Giornata di Microchippatura gratuita di cani con LAV” con l’obiettivo di diffondere una cultura della convivenza corretta, responsabile e consapevole con gli animali familiari.

“Siamo molto felici di collaborare con il comune di Burgio nella figura del sindaco Vincenzo Galifi e dell’ ASP di Agrigento che ha reso disponibile per tale giornata un suo veterinario e che in coesione hanno scelto di sostenere questo progetto per mettere in campo un’iniziativa concreta a contrasto di abbandoni e randagismo. Queste giornate sono un modo efficace per incontrare e formare chi vive con un cane in zone dove il randagismo canino sono molto diffusi e l’obbligo di identificazione e registrazione particolarmente disatteso”. dichiara Iris Pedrazzi Responsabile sede Lav Sciacca.

Il primo passo per tutelare i cani dall’abbandono è infatti identificarli attraverso la registrazione all’Anagrafe degli animali d’affezione, un obbligo di legge che viene spesso disatteso.Secondo i dati LAV su fonti pubbliche, nel 2020 64.476 cani sono entrati nei canili sanitari e solo il 42% è stato restituito al detentore: questo indica che la maggior parte di questi cani non è stato reclamato da nessuno.

“Abbiamo l’ intenzione di continuare a svolgere tale giornate in altri comuni dove ancora non siamo stati perché crediamo molto in tale iniziativa, che viene realizzata soprattutto grazie alla collaborazione dei comuni interessati e dell” Asp ed evidenziamo la grande affluenza che in queste giornate di microchippatura riscontriamo come un segno positivo da parte dei cittadini di adempiere ad un loro dovere microchippare il proprio cane”, dichiara Silvana Fazio attivista della LAV di Sciacca.