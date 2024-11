A Comitini nasce il museo del Tricolore

Nasce a Comitini, in un piccolo comune dell’agrigentino, il Museo del Tricolore.Cimeli e documenti d’epoca saranno esposti nelle sale del Palazzo Bellacera.La cerimonia di inaugurazione del Museo del Tricolore, il primo in Sicilia, si svolgerà lunedì 4 novembre alla presenza del Prefetto di Agrigento Filippo Romano, di autorità civili e militari.

Video messaggi augurali sono stati inviati dal vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e dal prefetto e dal sindaco di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa e Marco Massari.

Il tricolore nacque nel 1797 a Reggio Emilia, nella sala che oggi ospita il consiglio comunale. La bandiera per la prima volta in provincia di Agrigento sventolò proprio a Comitini nel 1859, grazie ad un gruppo di patrioti guidati dal parroco che poi diventò il primo sindaco del paese.

Il museo è stato arricchito da recenti donazioni. Alcune da parte della famiglia di Vincenzo Macaluso, patriota ed ispiratore della rivolta culminata con diverse vittime.

“Per noi – dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli – questa inaugurazione rappresenta motivo di orgoglio perché risveglia sentimenti di coesione ed Unità Nazionale.

È anche il modo per ricordare i martiri risorgimentali che hanno speso la loro vita per garantirci libertà e giustizia”.