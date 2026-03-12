A Comitini operativa la camera PRISMA: l’Osservatorio Astronomico si prepara all’inaugurazione di maggio

Il Sindaco Luigi Nigrelli annuncia l’avvio delle attività scientifiche dedicate allo studio dei bolidi e alla ricerca di meteoriti. Previsto anche un planetario accanto alla struttura. È operativa da circa un mese la camera PRISMA installata presso l’Osservatorio Astronomico di Comitini, uno strumento scientifico inserito nella rete nazionale dedicata al monitoraggio dei bolidi e alla ricerca di meteoriti.

“L’attivazione della camera – dice il sindaco – rappresenta un primo importante passo avanti per il progetto dell’Osservatorio Astronomico, destinato a diventare un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per la Regione Siciliana, per l’Italia e per il contesto scientifico europeo. In corso i lavori di installazione del telescopio principale e di altri dispositivi scientifici. La struttura, oltre alle attività di ricerca in sinergia con le istituzioni scientifiche, avrà anche una forte vocazione divulgativa e turistica, offrendo a visitatori e appassionati la possibilità di osservare il cielo stellato e conoscere più da vicino il mondo dell’astronomia. L’inaugurazione ufficiale dell’Osservatorio Astronomico di Comitini, con il tradizionale taglio del nastro, è prevista per il mese di maggio. Nel frattempo sono già numerose le richieste di visitatori interessati a scoprire il territorio e a inserire l’osservazione astronomica tra le tappe di una visita nella cittadina”.

«Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni e mondo scientifico possa generare opportunità di crescita per il territorio – conclude il Sindaco Nigrelli –. L’Osservatorio Astronomico di Comitini rappresenta non solo un luogo di ricerca, ma anche un importante attrattore culturale e turistico che potrà valorizzare il nostro paese e l’intera area».

Il Sindaco Nigrelli ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento agli astrofisici Carmelo Falco e Mario Di Martino, dell’ingegnere Sedita e al tecnico Luigi Bartolomeo per il lavoro svolto e per il contributo scientifico che ha reso possibile l’attivazione della camera PRISMA.

Parallelamente, nell’ambito dei lavori legati al Piano Regolatore Generale (PRG), è già stata prevista – con il supporto tecnico dell’ingegnere Gentiluomo e dell’astrofisico Carmelo Falco – la realizzazione di un planetario accanto all’Osservatorio Astronomico, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le attività di divulgazione scientifica, ricerca e attrazione turistica.

L’Osservatorio Astronomico di Comitini si candida così a diventare uno dei poli astronomici più interessanti del Sud Europa, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e alla promozione del territorio.