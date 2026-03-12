comitini

A Comitini operativa la camera PRISMA: l’Osservatorio Astronomico si prepara all’inaugurazione di maggio

Il Sindaco Luigi Nigrelli annuncia l’avvio delle attività scientifiche dedicate allo studio dei bolidi e alla ricerca di meteoriti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Sindaco Luigi Nigrelli annuncia l’avvio delle attività scientifiche dedicate allo studio dei bolidi e alla ricerca di meteoriti. Previsto anche un planetario accanto alla struttura. È operativa da circa un mese la camera PRISMA installata presso l’Osservatorio Astronomico di Comitini, uno strumento scientifico inserito nella rete nazionale dedicata al monitoraggio dei bolidi e alla ricerca di meteoriti.

“L’attivazione della camera – dice il sindaco – rappresenta un primo importante passo avanti per il progetto dell’Osservatorio Astronomico, destinato a diventare un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per la Regione Siciliana, per l’Italia e per il contesto scientifico europeo. In corso i lavori di installazione del telescopio principale e di altri dispositivi scientifici. La struttura, oltre alle attività di ricerca in sinergia con le istituzioni scientifiche, avrà anche una forte vocazione divulgativa e turistica, offrendo a visitatori e appassionati la possibilità di osservare il cielo stellato e conoscere più da vicino il mondo dell’astronomia. L’inaugurazione ufficiale dell’Osservatorio Astronomico di Comitini, con il tradizionale taglio del nastro, è prevista per il mese di maggio. Nel frattempo sono già numerose le richieste di visitatori interessati a scoprire il territorio e a inserire l’osservazione astronomica tra le tappe di una visita nella cittadina”.

«Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni e mondo scientifico possa generare opportunità di crescita per il territorio – conclude il Sindaco Nigrelli –. L’Osservatorio Astronomico di Comitini rappresenta non solo un luogo di ricerca, ma anche un importante attrattore culturale e turistico che potrà valorizzare il nostro paese e l’intera area».

Il Sindaco Nigrelli ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento agli astrofisici Carmelo Falco e Mario Di Martino, dell’ingegnere Sedita e al tecnico Luigi Bartolomeo per il lavoro svolto e per il contributo scientifico che ha reso possibile l’attivazione della camera PRISMA.

Parallelamente, nell’ambito dei lavori legati al Piano Regolatore Generale (PRG), è già stata prevista – con il supporto tecnico dell’ingegnere Gentiluomo e dell’astrofisico Carmelo Falco – la realizzazione di un planetario accanto all’Osservatorio Astronomico, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le attività di divulgazione scientifica, ricerca e attrazione turistica.

L’Osservatorio Astronomico di Comitini si candida così a diventare uno dei poli astronomici più interessanti del Sud Europa, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e alla promozione del territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Inchiesta corruzione, vicepresidente antimafia sentita come testimone dai pm
Cultura

Al Tribunale di Agrigento la Mostra itinerante “Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine”
comitini

A Comitini operativa la camera PRISMA: l’Osservatorio Astronomico si prepara all’inaugurazione di maggio
Catania

Trattamenti estetici in ambulatorio abusivo, denunciata 40enne
Sant'Angelo Muxaro

Savarino visita la riserva naturale integrale Grotta di Sant’Angelo Muxaro
Agrigento

Agrigento, il Movimento 5 Stelle rilancia la propria presenza: Filippo Pellitteri riferimento cittadino
banner italpress istituzionale banner italpress tv