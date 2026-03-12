Savarino visita la riserva naturale integrale Grotta di Sant’Angelo Muxaro

Giornata di valorizzazione delle aree naturali domani nell’Agrigentino: l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, visiterà la riserva naturale integrale Grotta di Sant’Angelo Muxaro, gestita da Legambiente Sicilia. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con l’evento “Dalla marcia dello Zingaro a Punta Bianca (passando per i siti Natura 2000)”, promosso dall’assessorato del Territorio e dell’ambiente, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico della Sicilia e i suoi siti di interesse comunitario. “Stiamo puntando con decisione sul sistema delle riserve naturali regionali, luoghi di elevato valore ambientale – sottolinea l’assessore Savarino – anche come leva strategica per lo sviluppo dello slow tourism, capace di attrarre un turismo attento all’ambiente, interessato alla qualità dell’esperienza e con una maggiore capacità di spesa, contribuendo così alla crescita sostenibile dei territori interni“. La riserva, recentemente al centro di importanti ricerche scientifiche che hanno portato all’identificazione di una nuova specie di coleottero, il Tychobythinus muxari, rappresenta un tassello significativo della biodiversità dell’Isola.

Il programma della visita, a partire dalle 10,30, prevede un sopralluogo in alcune aree della pre-riserva all’ingresso secondario della grotta; poi la delegazione si sposterà al Vallone del Ponte, un’area di grande interesse naturalistico e geologico inserita nel progetto di ampliamento della riserva presentato da Legambiente Sicilia all’assessorato regionale nel 2015. All’iniziativa parteciperà anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro, rappresentato dal sindaco Angelo Tirrito.