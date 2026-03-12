Mandorlo in Fiore, questa sera “Petali di Moda” e Street Folk Fest nel cuore di Agrigento

Ad Agrigento il 78º Mandorlo in Fiore prosegue con numerose iniziative. Questa mattina i gruppi folkloristici si sono esibiti in piazza Cavour e hanno sfilato per le vie del centro città. Le esibizioni replicheranno anche nel pomeriggio, alle 16:30, sempre in piazza Cavour. Questa sera, invece, grande festa nel “salotto” della città di Agrigento. Alle 21:00, in via Atenea, si terrà lo spettacolo “Petali di Moda”, progetto ideato dall’imprenditore Sal Di Betta che celebra la moda come strumento di dialogo culturale, inclusione e valorizzazione dell’artigianato locale. Protagoniste saranno donne provenienti da diverse culture e nazionalità, che diventeranno ambasciatrici del Made in Sicily, indossando creazioni di stilisti e artigiani siciliani.

Sempre in via Atenea, la serata proseguirà con lo Street Folk Fest: dalle 22:00 in poi la città si animerà con una grande festa insieme ai gruppi folkloristici internazionali. L’evento, il cui tema centrale è la convivialità, celebra l’incontro tra i popoli e l’accoglienza calorosa di Agrigento verso le culture di tutto il mondo. A rendere l’atmosfera ancora più intensa e frizzante saranno i DJ Giannino e Andrea Cassaro, che intratterranno il pubblico con la loro musica. L’iniziativa coinvolgerà tutti i gruppi folkloristici internazionali presenti al festival, che animeranno il cuore della città regalando al pubblico la magia delle loro tradizioni.