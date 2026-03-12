Ultime Notizie

Agrigento, il Movimento 5 Stelle rilancia la propria presenza: Filippo Pellitteri riferimento cittadino

Il Movimento 5 Stelle cittadino inaugura così una nuova fase organizzativa, di rinnovato slancio politico, attento ai bisogni dei cittadini e con l'obiettivo di riaffermare un ruolo cardine nel dibattito pubblico cittadino

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Il Movimento 5 Stelle annuncia il rilancio ad Agrigento con l’inserimento di un nuovo gruppo di attivisti, impegnati a rafforzare l’attività politica e l’impegno civico nel territorio.A ricoprire il ruolo di riferimento cittadino nel capoluogo agrigentino sarà l’avvocato Filippo Pellitteri, classe 1977, originario di Casteltermini e che vive ed opera ad Agrigento da più più di sei anni. Pellitteri vanta una significativa esperienza amministrativa, avendo ricoperto in passato le cariche di sindaco e consigliere comunale nel Comune di Casteltermini e di assessore nel Comune di Castelvetrano.

Il Movimento 5 Stelle cittadino inaugura così una nuova fase organizzativa, di rinnovato slancio politico, attento ai bisogni dei cittadini e con l’obiettivo di riaffermare un ruolo cardine nel dibattito pubblico cittadino. «Sono certo che sul territorio verrà condotto un lavoro efficace e incisivo», dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, evidenziando l’importanza di ripartire dall’impegno civico, dall’ascolto e dalla partecipazione attiva dei cittadini. Anche i deputati Angelo Cambiano e Ida Carmina hanno espresso soddisfazione per la riorganizzazione del gruppo agrigentino, evidenziando la necessità di consolidare la presenza del Movimento 5 Stelle nel capoluogo e di sviluppare un percorso politico aperto, partecipato e orientato alle reali esigenze della comunità.

