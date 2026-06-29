Apertura

Aggredisce l’ex fidanzata davanti casa, denunciato trentenne 

La ragazza soltanto in un secondo momento sarebbe riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto ai carabinieri

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Si sarebbe recato sotto casa dell’ex fidanzata, forse per un chiarimento, ma la situazione sarebbe degenerata in breve tempo finendo con un’aggressione. È successo a San Giovanni Gemini dove un trentenne del posto è stato denunciato per maltrattamenti e percosse.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito l’ex fidanzata di poco più giovane. La ragazza soltanto in un secondo momento sarebbe riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto ai carabinieri. I militari dell’Arma, dopo aver raccolto la denuncia della persona offesa, hanno identificato il trentenne che è stato deferito. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

In fiamme l’auto di una trentenne a San Leone, indagini 
Apertura

Maxi truffa a Canicattì, ex impiegato di banca versa 55 mila euro a finto poliziotto 
Apertura

Aggredisce l’ex fidanzata davanti casa, denunciato trentenne 
Apertura

Scontro tra due auto e uno scooter lungo la Ss115: un ferito
Agrigento

Mangiano sushi e vanno via senza pagare, i proprietari: “Prenderemo provvedimenti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv