Tragedia sull’Etna, 30enne muore colpito da un fulmine durante escursione

Un turista statunitense di 30 anni è morto colpito da un fulmine sull’Etna. L’allarme è stato lanciato ieri sera, poco prima delle 20, con l’intervento dell’elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco. Il giovane turista si trovava sull’Etna, sembra in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Qui è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita.