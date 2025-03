Agrigento e Licata nel nuovo romanzo di Rachel Hope “Come nelle favole”

Una storia d’amore intensa, moderna e profondamente emozionante sta per scaldare l’anima dei lettori. Il nuovo romanzo di Rachel Hope, autrice capace di intrecciare passione e sentimento con straordinaria maestria, racconta l’incontro tra Leonardo e Ginevra, due sconosciuti che, grazie ai social, scoprono un legame capace di abbattere le distanze e i confini della ragione.

Ambientato nei meravigliosi scenari dell’Agrigentino, il libro non è solo una storia d’amore, ma anche un omaggio a una terra ricca di storia, fascino e poesia. Le atmosfere dorate delle spiagge siciliane, il mistero dei templi antichi e il profumo del mare di Licata, fanno da sfondo a una relazione che nasce nel mondo virtuale, ma si accende di un desiderio reale e travolgente. Il libro verrà presentato in anteprima al Festival Romance Italiano FRI 2025 a Milano. La versione e-book sarà online successivamente.

Rachel Hope ci regala una narrazione avvolgente, in cui la passione si mescola alle emozioni più profonde, trascinando i lettori in un vortice di sensualità, attesa e battiti accelerati. Un libro che profuma di attualità, capace di raccontare l’amore ai tempi dei social con delicatezza e intensità, e che valorizza, con parole piene di sentimento, la bellezza di una terra dalla storia inestimabile.

Il peso del segreto: entrambi sono consapevoli che la loro relazione è sbagliata, ma non riescono a rinunciare alla connessione che li fa sentire vivi.

La forza del destino: il destino li porta a incontrarsi di persona in Sicilia, mettendo a rischio le loro vite e le loro famiglie.

Un bivio: Ginevra e Leonardo dovranno affrontare le loro paure e i loro sensi di colpa per decidere se seguire il loro cuore o rimanere fedeli ai loro obblighi. Preparatevi a lasciarvi conquistare da una storia che promette di restare nel cuore a lungo.