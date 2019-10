Agrigento, Oasi Bar vince ricorso al Tar e non chiude

Il Tar di Palermo ha accolto le richieste degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò che chiedevano l’annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale emesso dal Comune di Agrigento in ragione dell’annullamento in autotutela della concessione rilasciato dall’Amministrazione Regionale.

La difesa ha chiesto e ottenuto l’annullamento del provvedimento in autotutela della concessione e – per illegittimità derivata – dell’ordinanza comunale di sospensione dell’attività commerciale, in quanto adottati in assenza dei presupposti e in violazione di legge. Il Presidente del T.a.r. Sicilia-Palermo, dr. Calogero Ferlisi, ritenendo sussistente una situazione di “ estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione dell’istanza cautelare” in sede collegiale, ha accolto la richiesta.

Pertanto, nelle more della definizione della fase cautelare, gli effetti dell’ordinanza impugnata sono stati sospesi e l’Oasi Bar potrà continuare regolarmente ad esercitare la propria attività commerciale.