Agrigento, prima domenica d’Agosto spiagge prese d’assalto dai bagnanti

Ad inaugurare l’inizio della prima domenica di Agosto sono stati proprio i bagnanti che hanno preso d’assalto tutte le spiagge dell’Agrigentino partendo da San Leone fino ad arrivare alla nostra magnifica Scala dei Turchi con il suo magnifico tramonto che ammalia tutti.

Una distesa di ombrelloni colorati ha ricoperto tutto il litorale fin dalle prime luci del mattino: famiglie, gruppi di giovani, e turisti stranieri hanno cercato rifugio dal forte caldo di queste settimane tra pranzi a sacco accompagnati dal classico profumo di pasta a forno e parmigiana di melanzane, tuffi dalle scogliere, aperitivi al tramonto, partite a racchettoni, musica dalle casse portatili, e giri in sup, trasformando la loro giornata in un momento di puro relax e sfuggendo a quelle che sono le ore più calde della giornata.

Allo stesso modo non sono mancati i turisti intenti a scattare centinaia di selfie mentre i più piccoli costruivano castelli di sabbia prima che il mare li portasse via. Ma come ogni prima domenica di Agosto che si rispetti non è mancato il forte traffico nelle strade che ha causato lunghissime code che hanno paralizzato le vie per il rientro: un flusso di veicoli divisi a metà tra chi rientrava a casa a malincuore con la stanchezza del mare e chi invece non voleva proprio far finire la giornata affollando gelaterie, chioschi, e piazze.





