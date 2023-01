Agrigento, Zicari interroga il consiglio sulla questione parcheggi in città

“Sulla scia di buon auspicio del bell’evento di Capodanno, chiedo all’Amministrazione Attiva (mediante interrogazione) di trattare in Consiglio Comunale ed insieme al Consiglio Comunale tutto, la questione parcheggi in città.Tracciare una Road map per restituire alla città il parcheggio pluripiano di Via Empedocle con una gestione efficiente, e l’incompiuta di Piazzale Rosselli, devono essere priorità di questa Amministrazione.La nostra città può e deve tornare a volare alto, ma per fare questo deve essere dotata di parcheggi in grado di rendere le zona turistiche pedonali. In questi ultimi 3 anni di mandato, le priorità che dovrebbero essere perseguite, secondo me, sono queste : parcheggi (zona balneare compresa), Parco Icori ed Isole Ecologiche, temi per i quali attendo ancora risposta dall’amministrazione attiva, oltre alla pubblicazione dell’avviso per la democrazia partecipata”. Cosi in una nota il consigliere comunale Roberta Zicari.