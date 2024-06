Aica, approvvigionamento idrico mediante autobotte: ecco come effettuare la richiesta di servizio

A seguito dell’emergenza idrica che ha colpito il territorio e per far fronte alle necessità degli utenti, AICA ha approntato un sistema di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti. Per accedere al servizio, gli utenti possono utilizzare il canale telefonico aziendale contattando gli operatori del Call Center al numero 0922441539. In alternativa, è possibile utilizzare l’apposito modulo di richiesta di fornitura idrica, da compilare e trasmettere online, disponibile sul sito istituzionale di AICA al seguente indirizzo: https://www.aicaonline.it/richiesta-servizio-approvvigionamento-idrico-mediante-autobotte/. “Si precisa che le richieste pervenute verranno evase dal lunedì al venerdì, compatibilmente con la disponibilità delle risorse impiegate. Le richieste pervenute il sabato, la domenica e nei giorni festivi saranno prese in carico il primo giorno lavorativo successivo. Per poter accedere al servizio tramite il modulo online, è obbligatorio fornire nome, cognome, numero di telefono, indirizzo della fornitura e codice anagrafica. Confidiamo nella collaborazione di tutti per gestire al meglio questa situazione di emergenza”, si legge nella nota di Aica.