Agrigento

Amministrative, centrodestra scende in campo a due punte: Lega e DC verso la candidatura di Luigi Gentile

Entro oggi la decisione che spaccherà definitivamente il fronte dopo due mesi di veleni

Pubblicato 30 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Alla fine l’esito è stato quello più scontato: il centrodestra arriverà al voto spaccato dopo mesi di trattative sostanzialmente inutili. Difficile, infatti, sopire gli odi personali e i veti che hanno condizionato il dibattito interno (ed esterno) fin qui, anche – ma non solo – in vista degli equilibri per le Regionali.

Se, come detto, Forza Italia, Mpa, Udc e Fratelli d’Italia sosterranno Dino Alonge (con qualche timore, off records, che non si tratti esattamente di un nome che possa fare da traino alla coalizione), Lega e DC stanno lavorando per proporre la candidatura dell’ex assessore regionale Luigi Gentile.

Nelle ultime 24 ore i due partiti sono stati praticamente in riunione permanente. In città, ieri pomeriggio, è arrivato anche il vicepresidente della Regione Luca Sammartino che ha partecipato ad incontri e confronti con sostenitori e, soprattutto, potenziali candidati. Tra le persone incontrate – nella base operativa fatta presso l’ufficio proprio di Gentile – anche l’ex sindaco Lillo Sodano, che aveva dato una disponibilità di massima a riflettere sull’offerta chiedendo però 48 ore di tempo per ragionare sulla cosa. La fretta a far trapelare la notizia ha, molto probabilmente, bloccato sul nascere questo processo e accelerato il “No”. Al momento l’ipotesi più concreta è quella della convergenza proprio sull’ex assessore regionale, anche se non tutti i tasselli sono ancora al loro posto.

Diversamente da come trapelato, inoltre, pare che non vi sarebbe alcuna ipotesi di avvicinamento delle liste a sostegno di Lillo Firetto (al momento senza un destino politico preciso) al blocco Lega-DC. Fonti vicine all’ex sindaco chiariscono che “non vi è alcuna decisione né alcuna interlocuzione”.

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