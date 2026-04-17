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Dai domiciliari torna a insultare e minacciare l’ex fidanzata, arrestato 

I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno arrestato un ventiduenne del posto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sarebbe tornato a insultare e minacciare l’ex fidanzata nonostante fosse sottoposto ai domiciliari e al divieto di comunicazione con la persona offesa. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno arrestato un ventiduenne del posto in esecuzione di un’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Agrigento.

Il giovane, già ai domiciliari, al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Secondo quanto ricostruito, l’indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con una diciottenne di Campobello di Licata. Per questo motivo avrebbe cominciato a pedinarla, insultarla e minacciarla finendo così ai domiciliari. Adesso un nuovo provvedimento con il gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. 

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