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Studentessa di 23 anni trovata morta in casa, oggi avrebbe discusso la tesi di laurea

La vittima è Miriam Indelicato, 23 anni. Questa mattina avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea. Al via le indagini per accertare le cause del decesso

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Una studentessa siciliana di 23 anni – Miriam Indelicato – è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Roma. La giovane, originaria di Santa Ninfa, si trovava nella Capitale per portare avanti gli studi universitari. Questa mattina avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea, un traguardo che aspettava da tempo. Era iscritta alla Luiss Guido Carli. Non sono ancora chiare le cause del decesso e gli investigatori hanno avviato le indagini per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente domestico. Miriam avrebbe compiuto 24 anni il prossimo maggio.

“L’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa si unisce al dolore della famiglia Indelicato per la prematura perdita della giovane Miriam. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. A nome di tutta la comunità santaninfese, in questo triste momento, esprime profondo cordoglio a tutti i suoi cari, ai quali umanamente si stringe con affetto e rispetto.”

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