Ancora una tragedia al largo di Lampedusa, una neonata tra i dispersi

Una delle tre vittime della tragedia avvenuta durante la fase dei soccorsi oggi al largo di Lampedusa, e’ una bambina di 4 mesi. L’equipaggio della ong tedesca Trotamar III aveva lanciato alcuni giubbotti di salvataggio all’indirizzo delle persone a bordo nell’attesa dell’arrivo di una motovedetta della guardia costiera.

I migranti, pero’, hanno iniziato a muoversi per avvicinarsi al natante e sono caduti in mare. L’equipaggio e’ riuscito a trarre in salvo 44 migranti, ma tre persone – due uomini e una neonata di 4 mesi che viaggiava con la madre, tutti originari della Guinea – non sono stati recuperati. Le ricerche, con le motovedette della guardia costiera, sono tuttora in corso