Ancora una tragedia sulla Palermo-Sciacca, morte due donne

A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, al km 8,400 ed in entrambe le direzioni, in località Altofonte. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono decedute due persone.

Le vittime sono un infermiera di 52 anni e la madre di 78 anni. Tra i feriti ci sono due giovani di 19 anni portati uno all’ospedale Civico e l’altro al Policlinico.

Sono morte sul colpo Valeria Saveria Di Giorgio di 52 anni e Angelica Ganci di 78 anni. Le due vittime sono la moglie e la suocera di un agente della polizia penitenziaria. L’incidente è avvenuto questa mattina nella zona dello svincolo Altofonte una Volkswagen Golf che stava procedendo direzione Sciacca e con alla guida l’infermiera 52enne e come passeggero la madre 78 anni, entrambe di Monreale, si sono scontrate so la corsia opposta impattando frontalmente con una Volkswagen Golf che stava procedendo direzione Palermo e aveva a bordo due 19enni di San Giuseppe Jato.

Entrambe le donne sono decedute sul colpo, mentre i due 19enni sono stati trasportati a mezzo ambulanza, in codice rosso e in pericolo di vita, presso Ospedale Civico e Policlinico di Palermo.

La salma della madre è stata affidata ai familiari. E’ stata disposta autopsia presso il Policlinico della salma della 52enne e accertamenti tossicologici per i due 19enni.

(foto Migi press)