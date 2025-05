Appalti e tangenti, Miccichè rompe il silenzio: “Auspico prosecuzione lavori della rete idrica”

ll sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, alla luce dei recenti fatti di cronaca giudiziaria, riponendo sempre illimitata fiducia nell’operato della magistratura a tutela della legalità e della convivenza civile, auspica che le indagini in corso non pregiudichino la realizzazione dei lavori relativi alla ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, un’opera essenziale, attesa da decenni, strumento “chiave” per risolvere la crisi idrica che attanaglia la città; esprime inoltre rammarico per le ombre che potrebbero offuscare un’opera che rappresenta il riscatto di una popolazione sottoposta ad enormi sacrifici e che ha riposto le proprie speranze nelle istituzioni pubbliche. Miccichè fa appello a tutti gli organi competenti affinchè sia garantito il risultato nel rispetto della legalità e dell’interesse pubblico.