Armi e droga a Gela, sei denunce

Maxi controllo del territorio da parte del commissariato di Gela

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela (Caltanissetta) ha eseguito attività straordinaria di controllo del territorio, predisposta dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. I controlli hanno interessato i luoghi di aggregazione di persone, anche minori di età, dediti alla commissione di reati, quali: Macchitella, Caposoprano, Setteferine, lungomare e zone limitrofe. Nel corso dell’attività gli agenti hanno identificato 511 persone e controllato 140 veicoli. Sono state elevate 12 sanzioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa dei mezzi, sosta selvaggia, cinture di sicurezza e uso del cellulare alla guida. Eseguite 5 perquisizioni e segnalate 3 persone per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Caltanissetta. Nel corso della perquisizione eseguita su un’autovettura sono stati sequestrati cinque coltelli detenuti illegalmente. In totale sono 6 le persone che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Gela, a vario titolo, due per detenzione ai fini di spaccio di hashish, tre poiché sorprese in possesso di armi da taglio, una per detenzione abusiva di munizionamento.

