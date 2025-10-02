“Abbi a cuore il tuo cuore”, tre giorni di prevenzione cardiovascolare ad Agrigento





Tre giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare. In piazza Cavour, dal 3 al 5 ottobre prossimi, cardiologi e infermieri sottoporranno gratuitamente le persone ad anamnesi dettagliata, elettrocardiogramma e visita cardiologica.

La campagna di prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore” è stata presentata questa mattina, all’ex Collegio dei Filippini, nel corso di una conferenza stampa presenziata da Giuseppe Caramanno, direttore dell’UOC di Cardiologia al San Giovanni di Dio e promotore della campagna insieme con l’Asp; da Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp; dal sindaco Miccichè e da Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento. Presente anche Riccardo Gaz, conduttore radiofonico e testimonial della campagna “Abbi a cuore il tuo cuore”.

“Questa iniziativa – spiega il dottore Caramanno – è solo una goccia nel mondo della prevenzione alla quale lo Stato italiano destina circa il 3 per cento del Fondo Sanitario Nazionale quando, invece, dovrebbe essere il pilastro fondamentale per far sì che determinate malattie evitabili, come l’infarto e l’ictus, si riducano enormemente”.

Il reparto di Cardiologia e l’Asp insieme, dunque, per “promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari” come sottolinea Giuseppe Capodieci che aggiunge: “Un’equipe di cardiologi sarà in piazza Cavour e i cittadini vi si potranno rivolgere per avere una anamnesi accurata ed eventualmente, sottoporsi a un elettrocardiogramma di controllo. L’aspetto più importante è, e rimane, la sensibilizzazione verso gli stili di vita”. E ciò anche in considerazione che “le malattie cardiovascolari – puntualizza il sindaco Miccichè – sono ai primi posti nelle cause di morte”. Non poteva mancare L’Omceo di Agrigento che fonda la sua missione sulla “salute dei cittadini – commenta Santo Pitruzzella – ed è importante evangelizzare il concetto di prevenzione anche negli stili di vita, combattendo i nemici delle cardiopatie cardiovascolari: ipertensione, obesità e diabete”.

“Nel prossimo weekend – dichiara Riccardo Gaz – in piazza Cavour la cittadinanza potrà approfittarne per sottoporsi a un check-up. Tre giorni dedicati alla prevenzione da non perdere assolutamente, dedicati a coloro che si vogliono un po’ bene”.