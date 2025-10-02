Tentato omicidio per un debito di droga, 3 arresti

Una lite sfociata in un tentato omicidio: la sera del 9 dicembre 2024 nel centro cittadino di Paterno’, nel catanese, un 56enne del posto venne ferito un colpo sparato da un fucile a canne mozze.

Su delega della procura distrettuale di Catania i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di Vincenzo Spatola, 22 anni, Luigi Ventura, 25 anni, e Paolo Ventura, 28 anni, indiziati della commissione, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegali di arma da fuoco e ricettazione.

L’indagine dei carabinieri si e’ servita di testimoni ai fatti e di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La lite era nata per un debito di droga del figlio della vittima: Spatola e Luigi Ventura sono in carcere, mentre per Paolo Ventura sono stati decisi i domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico.