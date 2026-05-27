Diabete: oltre 200 studenti coinvolti nello screening promosso dal Lions Club Agrigento Chiaramonte

Grande partecipazione e forte entusiasmo all’Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati” di Favara, dove il Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Giuseppe Pullara, ha organizzato una due giorni, il 25 e 26 maggio scorsi, dedicata alla prevenzione del diabete, con incontri informativi e screening gratuiti rivolti agli studenti.

Gli screening si sono svolti nei tre plessi dell’istituto: sede centrale, plesso Domenico Savio (Palma Oliva) e Manzoni, coinvolgendo in modo capillare l’intera comunità scolastica. L’iniziativa è stata realizzata in stretta collaborazione con l’ASP di Agrigento, grazie alla disponibilità di Ercole Marchica, Direttore del Distretto Sanitario di Base ASP Agrigento, e di Leonardo Russo, Dirigente Medico di Diabetologia dell’ASP, che ha garantito un’attività di prevenzione accurata e di alto valore sanitario. Fondamentale anche il supporto della farmacia Antonio Bongiorno, partner dell’evento.

Nel corso delle due giornate sono stati effettuati circa 200 controlli glicemici su bambini e ragazzi della scuola: un dato significativo, che conferma l’importanza della prevenzione e la crescente sensibilità delle famiglie e della comunità scolastica verso i temi della salute. Gli studenti hanno partecipato con curiosità, attenzione e un entusiasmo contagioso, dimostrando come i più giovani possano diventare un esempio concreto anche per gli adulti, soprattutto quando si parla di stili di vita sani e consapevolezza dei rischi legati al diabete. Soddisfatta la dirigente scolastica Carmelina Broccia, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il valore educativo dell’incontro, sottolineando come la scuola debba essere sempre più un luogo di prevenzione oltre che di formazione.

“La prevenzione è un atto di responsabilità verso noi stessi e verso la comunità- ha dichiarato Giuseppe Pullara, presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte-. Portare questi screening nelle scuole significa offrire ai ragazzi un’occasione concreta per conoscere il proprio stato di salute e per comprendere quanto sia importante adottare comportamenti corretti sin da giovani. Il nostro impegno continua, con la convinzione che educare alla salute significhi costruire un futuro più consapevole, più attento e più solidale. Un ringraziamento particolare va all’ASP di Agrigento, per la collaborazione e la professionalità messe in campo, e all’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati”, che ha accolto con sensibilità e disponibilità questa iniziativa, confermando ancora una volta quanto la sinergia tra istituzioni sia fondamentale per il benessere dei nostri giovani.” Il Lions Club Agrigento Chiaramonte prosegue così il proprio impegno nel territorio, promuovendo attività di sensibilizzazione e prevenzione che coinvolgono le nuove generazioni e rafforzano il legame tra scuola, comunità e istituzioni sanitarie.