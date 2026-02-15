PRIMO PIANO

Benzina sul pavimento di casa di un 44enne, indagini a Siculiana 

Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione su un gesto che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche dell’avvertimento

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Si indaga su un episodio inquietante avvenuto negli scorsi giorni a Siculiana dove qualcuno, approfittando dell’assenza dei residenti, ha cosparso il pavimento dell’abitazione di un quarantaquattrenne con della benzina.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa al suo rientro. All’uomo non è rimasto altro che allertare le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione su un gesto che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche dell’avvertimento. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona. 

