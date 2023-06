Bimba di 6 anni muore in ospedale, il cordoglio del sindaco Castellino

“Abbiamo appreso con sgomento la grave perdita della piccola di 6 anni morta in ospedale. Una notizia straziante, non ci sono parole per descrivere fatti del genere, tutta la comunità di Palma di Montechiaro si stringe al forte dolore della famiglia. Non ci può essere rassegnazione, ma preghiamo affinché la famiglia posso andare avanti e convivere con questo immesso e inconsolabile dolore”, ha dichiarato il sindaco Stefano Castellino dopo aver appreso della morte della bambina di sei anni presso il pronto soccorso di Agrigento.

La tragedia si è consumata questa mattina; quando ha iniziato a stare male, a non respirare, i genitori hanno ingaggiato una disperata corsa verso l’ospedale di Agrigento che, però, purtroppo, non è servita a scongiurare la tragedia.