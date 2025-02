Bit, il sindaco Cinà presenta “Il Museo diffuso dei Sicani”

I 12 Comuni della SNAI Sicani fanno rete e si presentano uniti alla BIT di Milano, l’importante appuntamento fieristico tra i più grandi d’Europa in programma da domenica 9 a martedì 11 fabbraio.

Un unico brand molto accattivante: “IL MUSEO DIFFUSO DEI SICANI”, fortemente voluto dai Sindaci dei Comuni di Bivona, Alessandria della Rocca, Burgio, Cianciana, Lucca Sicula, Ribera, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro e San Biagio Platani.

Il progetto è stato presentato alla stampa questa mattina, alla Bit di Milano dal Sindaco di Bivona Milko Cinà, comune capofila SNAI, in rappresentanza dei 12 Sindaci dell’Area Interna Sicani.

Un museo che abbraccia i 12 comuni ricadenti nell’Area interna Sicani e dove ogni angolo, ogni strada, ogni piazza racconta una parte della storia del territorio Sicano. È un museo che non è solo da vedere, ma da vivere, da esplorare attraverso esperienze autentiche, create dagli stessi abitanti. Non solo. L’integrazione tecnologica innovativa delle audioguide, che raccontano la storia dei luoghi, così come la creazione di un gioco interattivo sui Dodici Comuni e la versione virtuale del museo diffuso potranno coinvolgere ancora di più i visitatori e rendere il territorio un’esperienza davvero unica.

Il Museo Diffuso dei Sicani è la nostra identità – dice il Sindaco Cinà nel suo intervento – e, insieme, siamo pronti a farlo conoscere al mondo, perché il futuro della nostra comunità è nelle nostre mani, e insieme possiamo farlo brillare come non mai. Sono state create oltre 24 esperienze uniche, che spaziano dall’artigianato alla gastronomia, dalla cultura locale alla natura. E tutto questo è messo in rete attraverso la Mappa delle Identità, che permette di esplorare il nostro patrimonio attraverso QR code, totem informativi e itinerari pensati per coinvolgere i visitatori a livello emozionale e interattivi.