Bonus caregiver, Vullo: “Boccata d’ossigeno per famiglie e fragili”

Novità importanti per il mondo dei fragili e nella fattispecie dei caregivers che si prendono cura dei disabili gravi e gravissimi ai quali arriveranno delle risorse economiche attraverso il Fondo regionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza che svolgono queste figure all’interno del nucleo familiare. Ad annunciarlo è l’ Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo.

“Attraverso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare è stato trasferito al Distretto socio-sanitario una somma pari a circa 162 mila euro come trasferimento monetario o Bonus per il caregiver, a titolo di riconoscimento alla persona che assiste e si prende cura dei disabili. Il fondo è destinato per il 65% ai disabili gravi e per il 35% ai gravissimi”, dichiara Vullo.

Con un suo atto di indirizzo è stata approvata la delibera di giunta per dare seguito al bonus e si è dato mandato al Dirigente del settore II° di procedere agli atti propedeutici con Avviso Pubblico per la spendibilità delle somme attraverso la formazione di un apposito Albo/Elenco dei Caregiver.

A breve nell’Avviso Pubblico saranno presenti i requisiti di ammissione per accedere all’iscrizione nell’albo/elenco.

“Questo dimostra, conclude l’Assessore, che le risorse regionali, nazionali ed europee assegnate al sociale per chi necessita assistenza e aiuti di qualsiasi natura sono uno strumento importante che le amministrazioni o le articolazioni (vedi i Distretti socio-sanitari) rappresentano sul territorio e non possono lasciarsi sfuggire. Sono una sponda essenziale per introitare risorse e destinarle ad azioni virtuose nei confronti di chi ha un corredo socio-assistenziale ed economico ancora da implementare per garantire un welfare sempre più largo e ampio. “