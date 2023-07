Caduta dal balcone di casa, la piccola Greta è deceduta in ospedale

Non ce l’ha fatta la piccola Greta, la bimba di 4 anni caduta domenica sera dal balcone del secondo piano di casa sita in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. A darne conferma alcuni familiari.

La bimba la notte tra domenica e lunedì era stata trasferita in ambulanza in condizioni estremamente critiche presso Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo aver subito un primo intervento all’Abele Ajello di Mazara. Da una prima ricostruzione, sembra che la piccola sia salita su una sedia posta sul balcone e sporgendosi sia precipitata. Stessa sorte poteva accadere alla sorellina di due anni che, solo grazie alle urla di chi dalla strada ha assistito alla scena, sarebbe stata salvata dal fratello di 14 anni, presente in casa con il padre che però sembra stesse dormendo. Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri.