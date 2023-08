Calo di turisti nelle strutture ricettive ad Agrigento e provincia: l’allarme di Confoartigianato

“Nella seconda metà di luglio e nei primi giorni di agosto ci sarebbe stato un calo delle presenze turistiche ad Agrigento e provincia, sia nelle strutture ricettive che nei siti archeologici, oscillante tra il 25 e il 30 per cento. Maggiormente colpiti da questo calo i “bed and breakfast” del centro storico cittadino ma anche le strutture alberghiere che hanno registrato improvvise cancellazioni o annullamenti di pernottamenti causa di forza maggiore”. L’allarme è del presidente di Confartigianato Imprese Agrigento, Gianofrio Pagliarulo.

“Il periodo preso in esame – dice – è stato particolarmente critico sia per l’ondata di calore anomalo che ha flagellato l’isola provocando una serie di incendi, che per i disagi nei trasporti e le difficoltà in alcuni aeroporti. Tutto ciò ha scoraggiato la partenza di molti verso le località turistiche della Sicilia. A risentirne a livello locale è stata anche la Valle dei templi che ha registrato un minore afflusso di visitatori rispetto al mese di luglio dello scorso anno, anche se i dati dell’ultimo weekend (23.400 visitatori) fa sperare in una ripresa a breve termine”.Pagliarulo aggiunge: “Il governo nazionale e quello regionale stanno approntando una serie di “ristori” per le imprese turistiche colpite da questo improvviso crollo ma – conclude – è necessario affrettare i tempi”.