Cammarata, finanziato il progetto per la messa in sicurezza e restauro del Ponte Platani

La Giunta Regionale con propria delibera n.597 del 17-12-2020, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo del Ponte Platani, per un importo di €. 3.200.000. A comunicarlo è stato l’Assessore Regionale alle infrastrutture e Mobilità Marco Falcone, che lo scorso 23 novembre scorso, si era recato a Cammarata per verificare personalmente lo stato del sito segnalato; in quella sede, resosi conto della preoccupante situazione in cui versava il ponte, assicurò il suo impegno affinchè detta opera venisse finanziata.



“Un risultato storico che arriva grazie al lavoro svolto in questi anni. Si riapre al transito un punto cruciale che collega una vastissima area del nostro territorio alla PA-AG”, dichiara con grande soddisfazione il Sindaco Giuseppe Mangiapane. Una zona dove operano molte aziende agricole che non solo rappresentano una delle eccellenze della Sicilia, ma che costituiscono una colonna portante dell’economia del nostro territorio. Dare dignità al duro lavoro di questi imprenditori agricoli con una dignitosa viabilità è quello che va fatto. La collaborazione, la sinergia e la voglia di fare bene insieme sono gli addendi giusti per un avere un ottimo risultato, voglio pertanto ringraziare per l’impegno il Comitato Ponte Platani, il Dott. Pasquale Marino, l’On. Giambrone e in maniera particolare l’Assessore Marco Falcone al quale, durante la sua visita, chiesi particolare impegno per questa e per altre opere fondamentali per il nostro territorio e tempestivamente si è infatti mosso per portare a termine questo obiettivo.”