Carabinieri in municipio acquisiscono atti su gestione trasporti urbani

La notizia è stata diffusa oggi con un comunicato stampa da Giuseppe Arnone, ex consigliere comunale di Agrigento secondo la quale i carabinieri di Agrigento, lo scorso 5 dicembre, avrebbero acquisito in municipio atti riguardanti alcune denunce presentate dallo stesso Arnone. Gli atti acquisiti riguarderebbero passate edizioni della sagra del mandorlo in fiore, spese relative al concerto di capodanno di Achille Lauro nonché vicende legate ad un appalto sui trasporti urbani affidato alla ditta Tua.

Nello stesso comunicato viene dato conto di un procedimento penale riguardante la dirigente Tua, Samuela Scelfo e l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che verrà celebrato dalla giudice Emanuela Caturano del Tribunale di Agrigento che dovrà decidere sul ricorso presentato dall’avv. Daniela Principato (nell’interesse di Arnone) avverso la decisione del Gip del Tribunale di Agrigento che ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dei due imputati.

Intanto, approda in Consiglio comunale per l’approvazione, la “Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano del Comune di Agrigento”.