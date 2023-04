Carnevale di Sciacca, grande risposta dei saccensi nell’acquisto dei ticket

Grande risposta dei saccensi dopo il primo giorno di apertura delle biglietterie del Carnevale 2023. Sono stati diversi gli esercenti che hanno già chiesto la fornitura del secondo stock dei ticket per fronteggiare le crescenti richieste mentre altre attività commerciali hanno chiesto di essere inserite nel circuito delle prevendite per soddisfare le esigenze dei loro clienti. Non tutti, purtroppo, sono stati accontentati perché la loro attività era vicina a quella di altre rivendite già attive.

Anche la vendita di biglietti on line sta facendo segnare un deciso interesse verso il prestigioso carnevale di Sciacca. Molti tagliandi sono già stati acquistati, soprattutto abbonamenti, da utenti che provengono non solo dalle province di Agrigento, Trapani e Palermo, ma anche del resto della Sicilia e qualcuno anche dall’Italia.

La Meridiana Eventi, per bocca del suo presidente Silvio Alessi, manifesta grande soddisfazione per questi primi segnali incoraggianti, che premiano il notevole sforzo organizzativo di tutto il suo staff.

“Stiamo dando la possibilità a tutti coloro che vogliono assistere allo straordinario spettacolo del carnevale saccense – ha detto Silvio Alessi – di acquistare i biglietti sia da casa che nelle rivendite. Per i saccensi basta andare in una delle 13 rivendite autorizzate (ma potrebbero essercene delle altre a breve) ed acquistare biglietti e abbonamenti. Per quanti sono fuori città, invece, basterà collegarsi al sito WWW.TICKETZETA.IT per ottenere il biglietto d’ingresso nell’area dello spettacolo. In tanti lo hanno già fatto e altri, ne siamo certi, lo faranno nei prossimi giorni. La festa è magnifica e nessuno può rinunciare a vederla”.

Ricordiamo che i residenti a Sciacca potranno acquistare i biglietti a tariffe agevolate nei seguenti punti vendita:

1) Tabaccheria Cottone Nicola, via De Gasperi 79;

2) Gulliver Travel, corso Vittorio Emanuele 9/A

3) Tabacchi Angela Venezia, piazza Carmine,6

4) Tabacchi distributore Q8, via Pompei di fronte l’ospedale

5) Tabacchi Simone Vullo, corso Vittorio Emanuele,152

6) Tabacchi Diecidue Vincenzo, via Mazzini 123

7) Tabacchi Santangelo Vincenzo, via Verona 19/A

8) Tabacchi Fratelli Cacace, lungomare Cristoforo Colombo 13

9) Tabacchi Coco, corso Accursio Miraglia 48

10) Agenzia Le Muse, piazza Marconi 1

11) Tabaccheria Marino Giuseppe, via Licata 226

12) Triscamar Viaggi e Turismo, via Figuli 4/A

13) Tabacchi Genuardi Alessandra, Corso Tommaso Fazello,59

Per loro il costo del biglietto compreso di prevendita è stato differenziato:

Un giorno singolo costerà € 4,00 + 1 euro di prevendita

Abbonamento 1 Week End € 7,00 + due euro di prevendita

Abbonamento 2 Week End € 10,00 + due euro di prevendita

Va evidenziato che nei giorni delle sfilate i biglietti ridotti non sono acquistabili.

I non residenti dovranno acquistare il biglietto on line collegandosi al sito WWW.TICKETZETA.IT

Un giorno singolo costerà € 6,00 + un euro di diritto di prevendita

Abbonamento 1 Week End € 10,00 + due euro di diritto di prevendita

Abbonamento 2 Week End € 17,00 + 3 euro di diritto di prevendita

Inoltre a giorni verrà istituito in centro l’ufficio PASS per gli esercenti commerciali che si trovano all’interno dell’area della sfilata (Zona ROSSA) cui sarà garantito parimenti l’ingresso gratuito. Agevolazioni sono previste per i bambini al di sotto del metro e 20 e i disabili gravi con i relativi accompagnatori che potranno entrare gratuitamente.

Per chiarimenti sulla vendita dei biglietti sarà possibile chiamare o scrivere su Whatsapp al numero 327 4028733.