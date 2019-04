Centinaia di Lions a Sciacca per una serie di attività benefiche (ft,vd)

Il Distretto 108 YB Sicilia del Lions Club International ha tenuto oggi a Sciacca il Lions Day. All’interno dell’Auditorium dell’ex convento di San Francesco, con il coordinamento del delegato Daniela Cannarozzo, si sono radunati soci provenienti da ogni centro della Sicilia. Il Governatore distrettuale, Vincenzo Leone, ha coordinato i lavori durante i quali sono state presentate alcune delle innumerevoli attività portate avanti durante questo anno sociale. Contemporaneamente, in piazza Angelo Scandaliato sono stati montati dei gazebo dove sono state poste in essere altre attività come lo screening della vista e la raccolta di giocattoli da destinare ai bambini del Libano. A quest’ultimo scopo, è stato presente il Comandante di Brigata, Gen. Bruno Pisciotta, al quale i Lions del Distretto 108YB hanno consegnato anche un defibrillatore.

Particolarmente emozionanti la consegna ad un non vedente di un cane guida, alla presenza di Giovanni Fossati, Presidente del Centro Lions servizio cani guida, e l’assegnazione di una settimana di vacanza premio, presso la Casa vacanza per disabili Lions di Linguaglossa, ad una giovane dell’Associazione “Crescere insieme onlus” di Sciacca. Significativa anche la donazione di una speciale attrezzatura di soccorso donata alla sezione di Sciacca della Croce Rossa Italiana. Nel corso della mattinata c’è stato spazio anche per l’esibizione dei Solisti e dell’Orchestra Sinfonica e Jazz dell’Istituto Musicale Arturo Toscanini, diretti dal Maestro Alberto Maniaci. Infine, Roberto Malfitano, Delegato per la “Giornata dell’Investitura” ha presentato i nuovi soci per l’anno sociale 2018/2019.

