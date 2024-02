Chiuso chiosco di frutta e verdura, riscontrate irregolarità: denunciato il titolare 

Sospensione dell’attività commerciale, denuncia nei confronti del titolare e sanzioni per circa cinquemila euro. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno eseguito il provvedimento a carico di un sessantenne agrigentino, titolare di una rivendita di frutta e verdura tra Villaggio Mosè e San Leone.

I militari dell’Arma, a margine dell’accertamento, hanno riscontrato alcune irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare al titolare vengono contestate la mancata consegna dei dispositivi di protezione ai dipendenti, la mancata formazione e il non aver esibito il documento di valutazione dei rischi.