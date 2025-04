Chiusura Ponte Re per lavori di ammodernamento, insorgono i consiglieri di Porto Empedocle

“Con grande preoccupazione apprendiamo che l’ANAS ha programmato la chiusura del ponte Re sulla Strada Statale 115, in territorio di Porto Empedocle, dal 2 maggio al 12 giugno, per lavori di ammodernamento.Si tratta di una decisione che lascia sconcertati: il ponte Re non è solo un’infrastruttura locale, ma rappresenta un nodo strategico di collegamento tra la Sicilia orientale e quella occidentale. Chiudere questa arteria proprio a ridosso dell’estate significa mettere in ginocchio il traffico, i pendolari, le attività economiche e turistiche dell’intera area”. Cosi in una nota i consiglieri di opposizione del comune di Porto Empedocle: Ersini – Di Francesco – Traina – Nuara che chiedono al Prefetto Caccamo di intervenire affinché i lavori vengano posticipati al mese di ottobre, un periodo sicuramente più adatto, che ridurrebbe al minimo i disagi per i cittadini e le imprese.

“Rammarica constatare, ancora una volta, l’assenza di una guida forte a livello locale. Il Sindaco di Porto Empedocle dimostra di non saper difendere gli interessi della nostra comunità, accettando passivamente una decisione tanto grave senza neppure informare i cittadini o attivarsi per evitarla”, dicono i consiglieri. Serve una voce ferma, serve una classe dirigente che anteponga gli interessi del territorio a quelli della burocrazia. Noi continueremo a batterci affinché Porto Empedocle non venga trattata come una periferia dimenticata”, hanno concluso.