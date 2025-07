Cinque sbarchi a Lampedusa; la Louise Michel a Porto Empedocle con 50 migranti

Cinquanta migranti partiti dalla Libia e soccorsi dall’unita’ veloce della Louise Michel, sono sbarcati a Porto Empedocle. Erano stati segnalati da Alarm Phone ed era scattato l’intervento della nave ong finanziata da Banksy. Intanto a Lampedusa sono in totale 467 le persone ospitate all’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, gestito dalla Croce rossa italiana. Dalla mezzanotte sono stati 5 gli sbarchi nell’isola, per un totale di 271 persone approdate compresi le 27 segnalate da Mediterranean Hope. Secondo quanto si apprende dalla Croce rossa italiana, al momento non sarebbero in programma dei trasferimenti dall’hotspot.