Colpito da infarto in spiaggia a Realmonte, morto cinquantenne

Momenti drammatici nel primo pomeriggio sulla spiaggia di lido Rossello, a Realmonte. Un cinquantatreenne, Fabio Di Fede, rappresentante di Agrigento è stato colpito da infarto mentre si trovava a mare insieme alla moglie e ai figli. L’uomo è stato soccorso immediatamente da un poliziotto libero dal servizio, da un medico e alcuni soccorritori che si trovavano in uno stabilimento balneare con le rispettive famiglie. Per almeno venti minuti hanno eseguito i massaggi cardiaci sull’uomo in attesa dei soccorsi che sono arrivati poco dopo con un’ambulanza. L’uomo è arrivato in ospedale già deceduto.

L’Amministrazione comunale di Realmonte, intanto, con una nota ha espresso profondo cordoglio per il tragico episodio avvenuto nelle scorse ore, in cui un uomo, colto da un improvviso malore, è stato soccorso immediatamente da alcuni medici presenti in uno stabilimento balneare insieme alle loro famiglie. Nonostante l’intervento tempestivo e il successivo trasporto in ambulanza verso l’ospedale, l’uomo è purtroppo deceduto durante il tragitto.Alla famiglia e ai suoi cari giunga la nostra vicinanza più sincera in questo momento di grande dolore. L’intera comunità si stringe attorno a loro con rispetto e partecipazione.Un ringraziamento sentito va anche ai medici e al personale intervenuto, che hanno fatto tutto il possibile per prestare aiuto con professionalità e umanità”.