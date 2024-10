Come evitare la dipendenza dal gambling? Alcuni consigli

Per chi vive in Svizzera, e ama giocare nei casinò online, è necessario avere una guida per dedicarsi al gambling in maniera sana ed equilibrata. Il gioco d’azzardo può infatti dare dipendenza, con conseguenti problematiche sul piano psicologico, sociale-relazionale e finanziario. D’altro canto, se affrontato in maniera sana ed equilibrata, il gambling online non è altro che un hobby e un passatempo come tanti altri.

Per esempio: puoi leggere una recensione della slot Big Bamboo, al link https://big-bamboo.ch/it, così da capire che la Big Bamboo slot può essere utilizzata in due modi diversi. Da un lato, come un hobby capace di fornire buone vincite nel lungo periodo; dall’altro lato, come una slot su cui inseguire le perdite e andare incontro a problemi di gioco compulsivo.

Per prevenire la ludopatia, è quindi necessario capire come giocare senza trasformare in un hobby in una dipendenza. Allo stesso modo, gli amanti del vino devono sempre stare attenti a coltivare la loro passione senza andare incontro a problemi di alcolismo.

Leggi tutto l’articolo per saperne di più!

Come funziona la dipendenza?

Pur non potendo offrire un trattato di psicologia, vogliamo spiegare in breve il funzionamento della dipendenza. In generale, esistono due tipi di dipendenza: fisica e psicologica. La dipendenza fisica è ad esempio quella data da alcolici o nicotina. Questi elementi causano il rilascio cerebrale di neurotrasmettitori, che donano sensazioni di benessere e soddisfazione.

Così, quando l’alcol o la nicotina non vengono assunti, il dipendente percepisce astinenza e sente la necessità di bere un bicchiere o di fumare una sigaretta. In seguito all’assunzione, i neurotrasmettitori vengono attivati e viene percepito nuovamente il senso di soddisfazione.

Dall’altro lato, abbiamo la dipendenza psicologica: il fumatore non sta male solo perché non fuma, ma anche perché pensa di aver bisogno di fumare. Le due forme di dipendenza sono intrecciate tra loro ed è quasi impossibile distinguerle da un punto di vista scientifico, poiché la dipendenza fisica si accompagna sempre alla dipendenza psicologica, e la dipendenza psicologica si accompagna sempre a (porzioni talvolta minimali) di dipendenza fisica.

Perché il gambling fornisce dipendenza?

Ma allora, se il gambling non è una bevanda o una sostanza (nicotina, alcol, sostanza stupefacente), com’è possibile che fornisca dipendenza? Ecco la risposta: perché quando giochiamo alle slot-machines, attiviamo specifiche aree cerebrali che ci danno sensazioni di appagamento, proprio come avviene dopo il consumo di alcolici.

Così, quando non possiamo connetterci ad un casinò online, sperimentiamo astinenza: sentiamo il bisogno di giocare, di far girare il rullo della slot e via dicendo.

Bisogna inoltre considerare che le slot sono costruite per fornire dipendenza, come avviene per tutti quei media in cui circolano grandi quantità di denaro. Per aumentare il coinvolgimento dei giocatori, le Software House si servono di un preciso meccanismo di stimolo e risposta.

In breve, l’utente si collega ad una slot-machine e va incontro ad una serie di eventi di perdita. Subito, pensa di scollegarsi e passare a fare altro. Proprio allora la macchina eroga un evento di vincita, che tiene il giocatore incollato allo schermo nell’attesa di un altro evento vincente.

In psicologia, questo meccanismo viene anche chiamato del rinforzo intermittente:

se premio un comportamento, l’utente tenderà a ripeterlo;

se invece lo punisco, l’utente tenderà ad evitarlo.

Avviene la stessa cosa all’interno dei social network come Facebook e Instagram. Pubblico una foto e attendo una miriade di like, che non arrivano. Poi pubblico un’altra foto e riesco a conquistare un’ampia fetta di pubblico. Allora, che cosa faccio? Torno a pubblicare nell’attesa di un altro “evento vincente”, proprio come avviene nel mondo delle slot-machines.

Soluzioni a breve e lungo termine

Conoscendo i rischi legati al consumo di alcolici, è possibile evitare di sviluppare alcolismo grazie alla moderazione e all’attenzione. La medesima cosa dovrebbe avvenire nel mondo del gambling online, di cui purtroppo si sa poco o niente.

Conoscendo il meccanismo della dipendenza, l’utente può infatti prevenirlo o contrastarlo attivamente, quando si rende conto di star giocando per soddisfare un bisogno invece che per divertirsi dopo una dura giornata di lavoro.

Il primo consiglio è quindi il seguente:

informati sul meccanismo della dipendenza, così da riconoscere quando entra in azione per contrastarlo in maniera attiva.

Puoi ad esempio parlare con un esperto o rivolgerti ad un membro della tua famiglia, oltre che sfruttare le manovre di autoesclusione che molte piattaforme digitali oggi mettono a disposizione. Se riuscirai a stare alcuni giorni senza giocare, la dipendenza si farà molto meno forte, e riuscirai a non avvertire più quell’astinenza che oggi ti porta a sperperare grandi quantità di denaro nelle piattaforme online.

In secondo luogo, ricordati che le slot sono fornite per farti giocare il più a lungo possibile. Puoi quindi impostare un bankroll (fondo monetario) ben definito prima di ogni sessione. Una volta raggiunto il limite di denaro che ti sei imposto, spegni il computer e passa a fare altro. Solo così potrai mantenere un ambiente di gioco sano, responsabile e divertente.