Confintesa lancia proposta per la riorganizzazione del personale della Regione Siciliana 

Confintesa segue con attenzione e preoccupazione le delicate fasi finali che porteranno alla firma del Contratto Regionale 2019/2021 e che riguardano il futuro dei lavoratori regionali. Per questo motivo è stata lanciata una proposta di riorganizzazione che si basa su tre punti fermi: Passaggio dalle 4 attuali categorie alle 3 Aree; Ricollocazione del personale, in fase di prima applicazione, recependo il DPCM 26/6/2015 e tenendo conto delle reali esigenze dell’amministrazione Regionale; Valorizzazione del personale tenendo conto dei titoli di studio e dell’esperienza acquisita. Questo modello di riorganizzazione consentirebbe un “salto” in avanti della macchina amministrativa, un sopperire immediatamente alle esigenze dell’amministrazione regionale e soprattutto il giusto riconoscimento ai tanti lavoratori del comparto che da anni attendono un legittimo diritto alla carriera. La proposta si basa sul conto annuale certificato 2021 in quanto il conto annuale 2022 non è stato ancora certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Siciliana.